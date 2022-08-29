Грузовик с зерном загорелся в Алтайском крае

В Алтайском крае 29 августа загорелся грузовик с зерном на дороге, пишет «Алтайская правда».

«Водитель вёз зерно из Топчихи в Алейск. Вдруг почувствовал запах гари. Вышел посмотреть, между кабиной и прицепом шёл дым. Через минуту кабина полыхнула», — отмечает корреспондент издания, ставший очевидцем произошедшего.

Мужчина оставил мобильный телефон в грузовике. Проезжающие мимо водители вызвали пожарных из Усть-Калманки.

«Пожарные прибыли быстро. Возможно, зерно уцелело», — уточняет издание.