Грузовик с зерном загорелся в Алтайском крае
Пожарные прибыли быстро. Возможно, зерно уцелело
29 августа 2022, 15:18
В Алтайском крае 29 августа загорелся грузовик с зерном на дороге, пишет «Алтайская правда».
«Водитель вёз зерно из Топчихи в Алейск. Вдруг почувствовал запах гари. Вышел посмотреть, между кабиной и прицепом шёл дым. Через минуту кабина полыхнула», — отмечает корреспондент издания, ставший очевидцем произошедшего.
Мужчина оставил мобильный телефон в грузовике. Проезжающие мимо водители вызвали пожарных из Усть-Калманки.
«Пожарные прибыли быстро. Возможно, зерно уцелело», — уточняет издание.
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