Крупный град прошел в одном из районов Алтайского края
Стихия ударила по селу Зудилово
21 июля 2022, 21:29
Крупный град прошел в Первомайском районе Алтайского края. Как рассказали читатели amic.ru, размер льдин составит от «фундука» до «грецкого ореха».
Напомним, что вечером 27 июня по Алтайскому краю ударила непогода. Пользователи соцсетей делились кадрами крупного града, разбивавшего окна и уничтожающего все посадки, а жители Барнаула сняли на видео впечатляющий смерч.
Комментарии
Новости партнеров