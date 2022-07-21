Крупный град прошел в одном из районов Алтайского края

Крупный град прошел в Первомайском районе Алтайского края. Как рассказали читатели amic.ru, размер льдин составит от «фундука» до «грецкого ореха».

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Экология Страшный град на Алтае и смерч в пригороде Барнаула. Видео

Напомним, что вечером 27 июня по Алтайскому краю ударила непогода. Пользователи соцсетей делились кадрами крупного града, разбивавшего окна и уничтожающего все посадки, а жители Барнаула сняли на видео впечатляющий смерч.