Land Rover и Toyota столкнулись на загруженном проспекте Кулагина в Барнауле

ДТП произошло на пересечении улиц Кулагина и Калинина в Барнауле

7 июня 2022, 19:10

Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Кулагина и Калинина в Барнауле. Предположительно, внедорожники Toyota и Land Rover не смогли «поделить» полосу.

О пострадавших в аварии не сообщается, подробности происшествия уточняются.

Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

Напомним, что 6 июня два человека пострадали при опрокидывании легкового автомобиля в селе Манжерок Майминского района Республики Алтай. 25-летняя жительница Кузбасса за рулём Mitsubishi ASX не справилась с управлением и съехала в канаву, где машина перевернулась.

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