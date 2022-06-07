Land Rover и Toyota столкнулись на загруженном проспекте Кулагина в Барнауле

Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Кулагина и Калинина в Барнауле. Предположительно, внедорожники Toyota и Land Rover не смогли «поделить» полосу.

О пострадавших в аварии не сообщается, подробности происшествия уточняются.

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Напомним, что 6 июня два человека пострадали при опрокидывании легкового автомобиля в селе Манжерок Майминского района Республики Алтай. 25-летняя жительница Кузбасса за рулём Mitsubishi ASX не справилась с управлением и съехала в канаву, где машина перевернулась.