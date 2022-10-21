Лишённый водительских прав водитель Toyota пострадал в ДТП на Алтае

Водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 20 октября около 08:10 на 758-м километре Чуйского тракта.

34-летний житель Улаганского района, будучи лишённым водительских прав, ехал на Toyota Kluger со стороны Онгудая в направлении села Акташ. По пути он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и угодил в кювет, где авто перевернулось.

Фото: 04.мвд.рф

Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в хирургическое отделение Акташской больницы. У него взяли кровь на алкоголь.

«Также вынесены определения в возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («Вождение в нетрезвом виде и без прав»), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение ПДД на встречную полосу, предназначенную для встречного движения»), — рассказали в полиции.

Вечером 20 октября в Барнауле женщина сбила 17-летнюю девушку-пешехода на Павловском тракте. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи.