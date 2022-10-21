Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись на оживлённом перекрёстке в центре Барнаула

Авария произошла на пересечении проспектов Строителей и Социалистического

21 октября 2022, 12:18, Никита Черников

Маршрутка № 27 и легковой автомобиль столкнулись в Барнауле 21 октября, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария случилась на пересечении проспектов Строителей и Социалистического. На фото можно заметить, что микроавтобус врезался в заднюю часть «Лады» и получил серьёзные вмятины. Легковушка же от удара наехала на дорожный знак на тротуаре.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.

Ранее в Барнауле маршрутка проехала по «встречке» на улице Малахова.

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