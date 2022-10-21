В Барнауле маршрутка проехала по «встречке» на одной из оживлённых улиц

В Барнауле водитель маршрутки проехал по встречной полосе, сообщает «Инцидент Барнаул».

Нарушитель попал в объектив автомобильного видеорегистратора на улице Малахова — неподалёку от пересечения с Павловским трактом. Согласно данным записи, ролик был снят вечером 19 октября.

Вечером 20 октября женщина сбила 17-летнюю девушку-пешехода на Павловском тракте. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи.