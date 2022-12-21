Mercedes и внедорожник столкнулись на перекрёстке в Барнауле
В результате удара оба автомобиля получили серьёзные повреждения
21 декабря 2022, 09:21, Илья Звягинцев
Фото: «В курсе 22»
Жёсткая авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Интернациональной в Барнауле ночью. Об этом рассказали очевидцы в паблике «В курсе 22».
«Со слов очевидцев, водитель на Prado не уступил, начав манёвр поворота, оказался на встречной полосе поперек Mercedes, едущего по главной на зелёный свет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после столкновения внедорожник врезался в придорожный столб.
По предварительным данным, несмотря на серьёзные повреждения у автомобилей, пострадавших нет.
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