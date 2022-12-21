Mercedes и внедорожник столкнулись на перекрёстке в Барнауле

Фото: «В курсе 22»

Жёсткая авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Интернациональной в Барнауле ночью. Об этом рассказали очевидцы в паблике «В курсе 22».

«Со слов очевидцев, водитель на Prado не уступил, начав манёвр поворота, оказался на встречной полосе поперек Mercedes, едущего по главной на зелёный свет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после столкновения внедорожник врезался в придорожный столб.

По предварительным данным, несмотря на серьёзные повреждения у автомобилей, пострадавших нет.