«Москвич» сгорел в лесу в Алтайском крае
Пожарные тушили горящий автомобиль среди деревьев
6 августа 2022, 09:50, Илья Звягинцев
Автомобиль сгорел 5 августа в Алтайском крае. О происшествии рассказали подписчики сообществе «В курсе 22».
Пожар произошёл около села Покровка Мамонтовского района. В лесу неподалёку от населённого пункта заметили пожар. Как оказалось, загорелся припаркованный среди деревьев «Москвич».
К месту возгорания вызвали пожарных, чтобы избежать распространения огня на деревья.
Кто оставил автомобиль в лесу и почему он загорелся, на данный момент неизвестно.
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