«Москвич» сгорел в лесу в Алтайском крае

Автомобиль сгорел 5 августа в Алтайском крае. О происшествии рассказали подписчики сообществе «В курсе 22».

Пожар произошёл около села Покровка Мамонтовского района. В лесу неподалёку от населённого пункта заметили пожар. Как оказалось, загорелся припаркованный среди деревьев «Москвич».

К месту возгорания вызвали пожарных, чтобы избежать распространения огня на деревья.

Кто оставил автомобиль в лесу и почему он загорелся, на данный момент неизвестно.