Мусоровоз сбил пенсионера в Алтайском крае

В Бийске мусоровоз сбил 76-летнего пенсионера, сообщает Mash Siberia.

Инцидент случился на улице Революции у Коммунарского переулка. Мужчина переходил дорогу на зелёный, а 65-летний водитель грузовика поворачивал и не заметил пешехода.

Пострадавшего увезли в горбольницу. О его состоянии не сообщается.

Ранее в Алтайском крае неизвестный водитель грузовика сбил пешехода и оставил его умирать на дороге.