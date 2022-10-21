Мусоровоз сбил пенсионера в Алтайском крае
Пострадавшего госпитализировали
21 октября 2022, 07:50, Никита Черников
В Бийске мусоровоз сбил 76-летнего пенсионера, сообщает Mash Siberia.
Инцидент случился на улице Революции у Коммунарского переулка. Мужчина переходил дорогу на зелёный, а 65-летний водитель грузовика поворачивал и не заметил пешехода.
Пострадавшего увезли в горбольницу. О его состоянии не сообщается.
Ранее в Алтайском крае неизвестный водитель грузовика сбил пешехода и оставил его умирать на дороге.
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