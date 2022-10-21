Мусоровоз сбил пенсионера в Алтайском крае

Пострадавшего госпитализировали

21 октября 2022, 07:50, Никита Черников

В Бийске мусоровоз сбил 76-летнего пенсионера, сообщает Mash Siberia.

Инцидент случился на улице Революции у Коммунарского переулка. Мужчина переходил дорогу на зелёный, а 65-летний водитель грузовика поворачивал и не заметил пешехода.

Пострадавшего увезли в горбольницу. О его состоянии не сообщается.

Ранее в Алтайском крае неизвестный водитель грузовика сбил пешехода и оставил его умирать на дороге.

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