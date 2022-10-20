На Алтае водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Алтайском крае неизвестный водитель грузовика сбил пешехода и оставил его умирать на дороге, сообщает «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось 15 октября в районе 03:15-03:30 на 401-м километре Чуйского тракта — при подъезде к селу Берёзовка Красногорского района со стороны Горно-Алтайска.

Водитель большегруза, который перевозил бетонные плиты, сбил 38-летнего пешехода. Он шёл по правой стороне дороги в тёмной одежде без световозвращающих элементов. От удара пострадавший скончался на месте, а шофёр — скрылся.

«Для уточнения обстоятельств ДТП устанавливается грузовой автомобиль, перевозящий бетонные плиты в указанное время. Сотрудники ОГИБДД просят откликнуться очевидцев аварии по номеру 8 (3853) 52-22-53, 8 (3853) 52-25-53 или 8 (906) 967-48-82», — говорится в сообщении.

19 октября в Бийске столкнулись два легковых автомобиля, один из которых от удара опрокинулся.