Мужчину с похищенным на Алтае мальчиком задержали на трассе под Тюменью

На трассе Тюмень — Омск полицейские задержали мужчину, который в состоянии опьянения вёз семилетнего мальчика, сообщает 72.ru.

Мужчина 18 июля насильно забрал сына из Республики Алтай и ехал с ним домой в Тобольск.

«На 40-м километре автодороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск остановили 45-летнего водителя Nissan Almera. У него присутствовали признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшей работы было установлено, что его личностью интересуется подразделение по делам несовершеннолетних. Его доставили в отдел полиции», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ПДН передали ребёнка родственнице матери. Там он будет находиться до тех пор, пока суд не определит, с кем из родителей останется.

Как рассказала мать ребёнка, отец мальчика приехал к ней домой в Республику Алтай, избил её, 16-летнюю дочь и пожилую маму, посадил в машину сына и уехал.

По данным издания, мужчину 27 июня привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав, но самих прав его не лишили.