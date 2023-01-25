Начинающий водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Барнауле
Пострадавшую доставили в городскую больницу № 1, а молодой человек получил два административных протокола
25 января 2023, 18:23, ИА Амител
Начинающий водитель сбил женщину на улице Малахова возле остановки "Волгоградская". Как сообщает "Инцидент Барнаул", авария произошла в 12:48.
Как рассказали в местном ГИБДД, 21-летний мужчина за рулём автомобиля ВИС наехал на 72-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП она была доставлена в ГБ № 1 и госпитализирована. В отношении водителя составлено два административных материала за отсутствие страховки и знака "Начинающий водитель", так как он получил водительское удостоверение менее двух лет назад", – заявили в Госавтоинспекции.
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