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Начинающий водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавшую доставили в городскую больницу № 1, а молодой человек получил два административных протокола

25 января 2023, 18:23, ИА Амител

Фото:
Фото: "Инцидент Барнаул"

Начинающий водитель сбил женщину на улице Малахова возле остановки "Волгоградская". Как сообщает "Инцидент Барнаул", авария произошла в 12:48.

Как рассказали в местном ГИБДД, 21-летний мужчина за рулём автомобиля ВИС наехал на 72-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП она была доставлена в ГБ № 1 и госпитализирована. В отношении водителя составлено два административных материала за отсутствие страховки и знака "Начинающий водитель", так как он получил водительское удостоверение менее двух лет назад", – заявили в Госавтоинспекции.

 

Комментарии 8

  • Отрубить руки и всё,а и ещё ноги.
    25 января, Гость   Ответить
  • Начинающий водитель - интересно, кто то сейчас оружие осваивает, кто-то авто, какая разная судьба сейчас у молодых людей
    26 января, Гость   Ответить
  • Уже сотню раз писали, что не регулируемые переходы нужно отменить, везде должны стоять сфетофоры, хоть просто пешеходные.
    26 января, Гость   Ответить
  • Полностью согласен !
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, видно богатые родители, отмазали мальчика от слухбы в ВС.
    26 января, Гость   Ответить
  • кто то сейчас оружие осваивает--- вас клинит? в каждой новости одно и тоже пишете!!! 1. ВСЕОБЩЕЙ мобилизации не было. 2. Студенты от мобилизации освобождены. 3. Сотрудники оборонных , сельскохяйственный предприятий имеют бронь. 3. От мобилизации человек может быть освобожден по состоянию здоровья.
    26 января, Гость   Ответить
  • что за автомобиль ВИС?
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, вон та вон жига-полугрузовик.
    26 января, Гость   Ответить
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