«Один на один с бедой не оставим»: потерявшим жильё при крушении самолета в Иркутске организуют выплаты

Жителям Иркутска, потерявшим жильё при крушении военного самолёта, организуют выплаты по утрате имущества, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Один на один с бедой жителей не оставим», — написал он.

Глава Иркутской области также уточнил, что в доме, на который упал истребитель, живут пять человек. В момент трагедии их не было дома.

«На данный момент предложено временное размещение. Насчёт компенсации. Крайний срок во вторник — перечислим средства. Вопрос на контроле минсоцразвития», — подчеркнул губернатор.

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В результате происшествия в Иркутске остались без электричества остались 150 домов. Его восстановят в 22:30 по местному времени, сейчас работают аварийные бригады.

Кобзев также отметил, что для расследования происшествия создали комиссию, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

Напомним, истребитель Су-30 рухнул на частный дом вечером 23 октября. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли два пилоты, среди населения пострадавших нет.