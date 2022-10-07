Отечественный автомобиль сбил пешехода в Рубцовске

Автомобиль ВАЗ сбил пешехода в Рубцовске. Как сообщает «Инцидент Рубцовск», авария произошла утром на пересечении улицы Заводской и переулка Станционного.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Состояние пострадавшего и подробности происшествия уточняются.

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Происшествия Появилось видео спасения ребёнка по автолестнице из горящей квартиры в Рубцовске

Напомним, что 6 октября в селе Повалиха Первомайского района Алтайского края девятилетний ребёнок погиб при переворачивании мотоцикла «Урал», за рулём которого был 17-летний подросток. Двое детей катались на мотоцикле и в один момент подросток допустил его опрокидывание — погибший мальчик находился в люльке.