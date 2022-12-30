На трассе Барнаул — Новосибирск в Искитимском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает «НГС», в результате аварии погиб один человек, еще один пострадал.

По предварительной информации, 30-летний водитель за рулем Toyoya Raum двигался со стороны Барнаула. На 59-м километре при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Caldina под управлением 54-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

35-летний пассажир Caldina погиб, водитель Raum пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства аварии.