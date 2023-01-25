Пенсионер упал в овраг, когда с сумками на санках "догонял" электричку

Санки возле оврага привлекли внимание машиниста, который сообщил о находке в полицию

25 января 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героев публикации

Под Новосибирском майор полиции Алексей Шмаков и машинист рельсосмазывателя Сергей Артамошкин спасли от смерти пенсионера, который спешил на последнюю электричку и упал в овраг, сообщает "КП-Новосибирск".

"Пожилой одинокий зимний дачник спешил на вечернюю электричку, за спиной – санки с сумками, на улице уже темно. Ему нужно было перейти пути, но дорога лежала через овраг, мужчина оступился и кубарем покатился вниз. Встать не смог", – отмечает издание.

Санки, которые остались у края оврага, заметил машинист. Он предположил, что где-то рядом должен быть человек в беде и сообщил дежурному управления на транспорте МВД.

На место выехал майор полиции Шмаков. Он заметил свежие следы, ведущие от санок в глубину оврага, а на самом дне – силуэт человека. Пенсионер уже насквозь промок от снега и замерзал. Правоохранитель попытался вытащить дачника на себе, но не смог подняться в гору с такой ношей. На помощь пришёл машинист, но и вдвоём не получилось.

"Пришлось что-то выдумывать. Отвязали верёвку от санок и стали вытягивать мужчину с её помощью", – рассказал Артамошкин.

Через 17 минут мужчины вытащили пенсионера и отнесли в электровоз, где отогрели в тёплой кабине и доставили на станцию Инскую. Там пожилого человека положили на носилки и передали врачам скорой помощи.