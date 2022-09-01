Полицейский УАЗ опрокинулся на бок в Барнауле
ДТП случилось на улице Шукшина
1 сентября 2022, 08:10, Никита Черников
Полицейский автомобиль УАЗ опрокинулся на бок в результате ДТП в Барнауле, сообщили очевидцы в соцсетях.
Происшествие случилось поздним вечером 31 августа у дома № 26 по улице Шукшина. На опубликованных снимках можно заметить, что повреждения также получила ещё одна легковушка.
Кадр из видео / Barnaul 22
При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.
Ранее на трассе Барнаул — Рубцовск в результате ДТП легковой автомобиль оказался в кювете, а «Газель» перевернулась.
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