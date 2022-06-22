Шальная императрица. Жительницу Барнаула осудили за просрочку штрафов по 11 административным протоколам

Суд назначил 37-летняя жительнице Барнаула 220 часов обязательных работ после того, как она просрочила оплату штрафов по 11 протоколам на общую сумму более 6 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, в «послужном списке» женщины оказались распитие алкоголя в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и курение в неустановленном месте.

«По результатам рассмотрения собранных транспортными полицейскими административных материалов по дебиторским задолженностям, суд назначил женщине суммарное наказание в виде 220 часов обязательных работ», — рассказали в ведомстве.

Всего в рамках операции «Должник» сотрудники Алтайского ЛУ МВД России совместно с приставами проверили более 140 пассажиров на вокзалах и автовокзалах региона, в числе которых обнаружили 38 неплательщиков по различным видам задолженности.

Так, по решению суда 29 граждан получили наказание в виде обязательных работ суммарно на 580 часов, и 9 человек штрафов на общую сумму в размере 9000 рублей. В числе должников находились два жителя Алтайского края, которые по исполнительным листам имели дебиторскую задолженность на общую сумму 81 тысяча рублей, которую они погасили в ходе операции в полном объеме.