Такой день. ДТП с рейсовым автобусом и приговор алтайским врачам, «заколовшим» ребёнка катетером

О главных событиях Алтайского края за 9 января

09 января 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первый рабочий день 2023 года встретил жителей Алтайского края недружелюбно — льдом и холодом. Неожиданные плюсовые температуры, пришедшие в последние дни новогодних каникул, вкупе с морозами превратили улицы городов и трассы в каток. Из-за сильного бокового ветра и гололёда трассы перекрыли для пассажирского транспорта, однако трагедия на дороге всё же произошла.

Так, рано утром 9 января в Панкрушихинском районе перевернулся рейсовый междугородний автобус с 54 пассажирами, следовавший по маршруту Караганда — Новосибирск. Пострадали пять человек, в том числе 12-летняя девочка. В региональном СК начали доследственную проверку, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В ночь на 9 января в Барнауле произошёл пожар в ТЦ «Успех». Площадь возгорания на момент локализации составляла около 500 квадратных метров. Открытое горение потушили уже рано утром. Пострадал один человек — боец пожарной охраны. Мужчина отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей в результате выброса пламени и сейчас находится в коме.

Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети. В последний раз инспекторы проверяли требования пожарной безопасности в сентябре 2021 года — тогда они обнаружили семь нарушений. Устранить их должны были до июня 2022 года, однако владельцу удалось добиться отсрочки до 2023 года.

В Алтайском крае осудили заместителя главврача и врача анестезиолога-реаниматолога Советской ЦРБ, где погибла годовалая девочка. Каждому назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима, также запретив заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.