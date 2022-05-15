Такой день. Тепловоз, сбивший трех жителей Алтая, и прорыв цистерны с цементом в Барнауле

В Новосибирской области тепловоз сбил трёх человек на железной дороге. Трагедия случилась из-за нарушения правил при ведении ремонта железнодорожного пути на 3075-м километре пикета 7 перегона Труновское — Кожурла.

По данным Управления на транспорте МВД РФ по СФО, все пострадавшие — жители Алтайского края. Во время работы машинист электровоза из-за плохой видимости не заметил работающую бригаду и совершил наезд на мужчин. Один погиб на месте, другой был госпитализирован, третий от медицинской помощи отказался.

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Общество Тепловоз сбил трех рабочих из Алтайского края на железной дороге под Новосибирском

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