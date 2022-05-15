Такой день. Тепловоз, сбивший трех жителей Алтая, и прорыв цистерны с цементом в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 15 мая

16 мая 2022, 00:02

В Новосибирской области тепловоз сбил трёх человек на железной дороге. Трагедия случилась из-за нарушения правил при ведении ремонта железнодорожного пути на 3075-м километре пикета 7 перегона Труновское — Кожурла.

По данным Управления на транспорте МВД РФ по СФО, все пострадавшие — жители Алтайского края. Во время работы машинист электровоза из-за плохой видимости не заметил работающую бригаду и совершил наезд на мужчин. Один погиб на месте, другой был госпитализирован, третий от медицинской помощи отказался.

Тепловоз сбил трех рабочих из Алтайского края на железной дороге под Новосибирском

Тепловоз сбил трех рабочих из Алтайского края на железной дороге под Новосибирском

В Барнауле прорвало цистерну с цементом. Строительным раствором залило всю улицу Витебскую. Ёмкость стояла возле здания № 10. В какой-то момент её стенки дали трещину, после чего из неё фонтаном забил растворённый цемент.

Улицу в Барнауле залило цементом из лопнувшей цистерны

Улицу в Барнауле залило цементом из лопнувшей цистерны

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