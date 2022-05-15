Тепловоз сбил трех рабочих из Алтайского края на железной дороге под Новосибирском

В Новосибирской области тепловоз сбил трёх человек на железной дороге, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Как отмечают в ведомстве, трагедия случилась из-за нарушения правил при ведении ремонта железнодорожного пути на 3075-м километре пикета 7 перегона Труновское — Кожурла.

«Тепловозом ТЭМ-2 было травмировано трое работников ПМС-177 в возрасте от 19 до 36 лет. В результате происшествия 19-летний рабочий скончался на месте, второй мужчина был госпитализирован, третий от врачебной помощи отказался», — рассказали правоохранители.

По данным Управления на транспорте МВД РФ по СФО, все пострадавшие — жители Алтайского края. Во время работы машинист электровоза из-за плохой видимости не заметил работающую бригаду и совершил наезд на мужчин.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Идёт расследование.

Ранее в Красноярском крае грузовой поезд сбил двухлетнего мальчика. Ребёнок скончался по пути в больницу.