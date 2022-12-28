Женщина погибла в массовом ДТП на Алтае

Один из водителей превысил безопасную скорость и врезался в стоящий на обочине автомобиль

28 декабря 2022, 16:28, Никита Черников

Фото: 04.мвд.рф

Женщина погибла при столкновении трёх автомобилей в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 27 декабря около 19:16. 38-летний житель Омской области ехал на Volkswagen со стороны села Ташанта в направлении Кош-Агача. По пути он превысил безопасную скорость и врезался в стоящий на обочине сломанный УАЗ-390945. От удара отечественное авто отбросило на остановившийся впереди автомобиль Toyota Corona Premio.

«В результате ДТП в Кош-Агачскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была доставлена 49-летняя местная жительница — пассажир автомобиля УАЗ, которая впоследствии от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в ведомстве.

Фото: 04.мвд.рф