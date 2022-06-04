Трамвай и маршрутка столкнулись на оживленной улице в Барнауле
ДТП случилось в районе Докучаево
4 июня 2022, 09:45, Никита Черников
ДТП с участием маршрутки и трамвая произошло в Барнауле утром в субботу, 4 июня, сообщает «Инцидент Барнаул».
По информации очевидцев, происшествие случилось на улице Попова в районе Докучаево. Участниками аварии стал трамвай маршрута № 3 и микроавтобус № 27.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Согласно кадрам, маршрутка столкнулась с трамвайным вагоном, когда последний заворачивал в депо. О пострадавших не сообщается.
3 июня на Чуйском тракте произошла страшная авария с участием двух легковушек, которые от удара превратились в груды металлолома.
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