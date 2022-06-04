Трамвай и маршрутка столкнулись на оживленной улице в Барнауле

ДТП с участием маршрутки и трамвая произошло в Барнауле утром в субботу, 4 июня, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации очевидцев, происшествие случилось на улице Попова в районе Докучаево. Участниками аварии стал трамвай маршрута № 3 и микроавтобус № 27.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Согласно кадрам, маршрутка столкнулась с трамвайным вагоном, когда последний заворачивал в депо. О пострадавших не сообщается.

3 июня на Чуйском тракте произошла страшная авария с участием двух легковушек, которые от удара превратились в груды металлолома.