«Ты не пройдёшь!» Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле

Грузовой автомобиль врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле. Видео с места происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что другим автомобилистам пришлось объезжать фуру по встречной полосе.

«Ты не пройдёшь, фура!» — заявил автор ролика.

Отметим, что грузовики врезаются в этот ограничитель регулярно. Конструкция необходима, чтобы слишком тяжёлые и крупные машины не ездили по старому коммунальному мосту.