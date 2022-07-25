«Ты не пройдёшь!» Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле
Автомобили вынуждены объезжать грузовик по «встречке»
25 июля 2022, 10:45, Никита Черников
Грузовой автомобиль врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле. Видео с места происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, что другим автомобилистам пришлось объезжать фуру по встречной полосе.
«Ты не пройдёшь, фура!» — заявил автор ролика.
Отметим, что грузовики врезаются в этот ограничитель регулярно. Конструкция необходима, чтобы слишком тяжёлые и крупные машины не ездили по старому коммунальному мосту.
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