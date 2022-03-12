У жительницы Барнаула отобрали миллион, напугав отключением её банка от SWIFT

Женщина решила спасти накопления, переведя их на «безопасные» счета

12 марта 2022, 13:53

Жительница Барнаула отдала миллион рублей мошенникам, запугавшим её отключением от SWIFT — системы международных денежных переводов. Об этом сообщает МВД по Алтайскому краю.

Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками банка, который вскоре отключат от SWIFT. Чтобы спасти деньги, нужно было перевести всю сумму на «защищённые» счета. Женщина осуществила транзакции, после чего мошенники бросили трубку.

Напомним, что у amic.ru есть большой разбор ситуации со SWIFT. По ссылке можно узнать, получится ли у россиян использовать банковские карты при блокировке SWIFT, можно ли расплачиваться картами в магазинах и стоит ли снимать наличные «на всякий случай».

Смогут ли россияне пользоваться банковскими картами при отключении России от SWIFT?

Смогут ли россияне пользоваться банковскими картами при отключении России от SWIFT?

Комментарии
    Новости партнеров