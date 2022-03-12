У жительницы Барнаула отобрали миллион, напугав отключением её банка от SWIFT

Жительница Барнаула отдала миллион рублей мошенникам, запугавшим её отключением от SWIFT — системы международных денежных переводов. Об этом сообщает МВД по Алтайскому краю.

Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками банка, который вскоре отключат от SWIFT. Чтобы спасти деньги, нужно было перевести всю сумму на «защищённые» счета. Женщина осуществила транзакции, после чего мошенники бросили трубку.

Напомним, что у amic.ru есть большой разбор ситуации со SWIFT. По ссылке можно узнать, получится ли у россиян использовать банковские карты при блокировке SWIFT, можно ли расплачиваться картами в магазинах и стоит ли снимать наличные «на всякий случай».