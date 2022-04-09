В Алтайском крае потушили пожар в здании торгового центра
По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет
9 апреля 2022, 11:07, Никита Черников
Пожар в здании торгового центра случился в алтайском городе Алейске вечером 8 апреля. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на очевидцев, речь идёт о местном ТЦ «ЦУМ».
По данным краевого ГУ МЧС, в магазине сработала пожарная сигнализация, люди были эвакуированы.
На место выезжали три автоцистерны и 17 человек личного состава. Огонь, распространившийся на 20 квадратных метров, ликвидирован. Пострадавших нет.
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