В Алтайском крае потушили пожар в здании торгового центра

Пожар в здании торгового центра случился в алтайском городе Алейске вечером 8 апреля. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на очевидцев, речь идёт о местном ТЦ «ЦУМ».

По данным краевого ГУ МЧС, в магазине сработала пожарная сигнализация, люди были эвакуированы.

На место выезжали три автоцистерны и 17 человек личного состава. Огонь, распространившийся на 20 квадратных метров, ликвидирован. Пострадавших нет.