В Барнауле ВАЗ с подростками на скорости врезался в дерево

В Барнауле легковой автомобиль ВАЗ-21099 на скорости влетел в дерево, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Авария случилась 12 июля около 19:00 по ул. Георгия Исакова, 107.

«Красный ВАЗ-21099 на скорости влетел в дерево, отбросило на два метра на дорогу в районе пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Фото: Barnaul 22

Свидетели утверждают, что в автомобиле были подростки. После аварии они разбежались, при этом дети могли пострадать: у одного мальчика была «сильная травма носа и кровотечение», отмечается в публикации.