В Барнауле ВАЗ с подростками на скорости врезался в дерево
Дети после аварии разбежались
13 июля 2022, 10:20, Никита Черников
В Барнауле легковой автомобиль ВАЗ-21099 на скорости влетел в дерево, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Авария случилась 12 июля около 19:00 по ул. Георгия Исакова, 107.
«Красный ВАЗ-21099 на скорости влетел в дерево, отбросило на два метра на дорогу в районе пешеходного перехода», — говорится в сообщении.
Фото: Barnaul 22
Свидетели утверждают, что в автомобиле были подростки. После аварии они разбежались, при этом дети могли пострадать: у одного мальчика была «сильная травма носа и кровотечение», отмечается в публикации.
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