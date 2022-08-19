В Барнауле вначале жена ударила мужа ножом в живот, а потом муж ударил жену ножом в спину

В Алтайском крае мужчину отправили в колонию строгого режима за убийство супруги, сообщает региональная прокуратура.

«Произошла ссора на почве ревности. Потерпевшая взяла нож и нанесла им удар в область живота мужчине. Он решил так же сделать ей больно, для чего взял нож и нанёс потерпевшей удар в область спины», — рассказали в ведомстве.

Женщина хотела убежать, однако возлюбленный догнал и нанёс ещё несколько ударов в область жизненно важных органов.

Соседи вызвали скорую, однако медики уже не смогли спасти женщину — она скончалась на месте, но успели оказать помощь мужчине, которого увезли в больницу.

Барнаулец в суде раскаялся. Его отправили на восемь лет два месяца в колонию строгого режима за убийство. Стоит отметить, что статья подразумевает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Республике Алтай женщина смертельно ранила сожителя ножом в бедро.