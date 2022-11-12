В Барнауле водитель иномарки сбил пожилую женщину

Жительница Барнаула попала под колёса автомобиля 12 ноября, сообщили в ГИБДД.

Инцидент случился в районе дома № 60 по улице Цеховой в 11:10.

«По предварительным данным, мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, допустил наезд на женщину 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 12 ноября в пригороде Барнаула в результате ДТП пострадали два водителя. Один из них выехал на встречную полосу.