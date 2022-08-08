В Барнауле водитель перепутал педали и наехал на пешеходов
Люди не получили серьёзных повреждений, а нерадивого автомобилиста остановил Range Rover
8 августа 2022, 08:33, Илья Звягинцев
В Барнауле водитель наехал на пешеходов на парковке. Подробности случившегося рассказали в сообществе «В курсе 22».
Отмечается, что инцидент произошёл на парковке у дома № 38 по улице Шумакова. На опубликованных кадрах видно, что у внедорожника на асфальте лежит женщина, которой помогают подняться.
Как рассказал очевидец, водитель иномарки объяснил случившееся тем, что перепутал педали. Это привело к наезду на пешеходов, а также к столкновению с припаркованным Range Rover.
Комментарии
Новости партнеров