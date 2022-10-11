В Барнауле женщина при заселении неожиданно встретила мужчину, который тоже не ожидал увидеть женщину

В Алтайском крае женщина разместила в интернете объявление с желанием снять в аренду жильё и стала жертвой аферистки, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 41-летняя жительница Топчихинского района, которой понадобилась квартира в Барнауле.

«В одном из приложений разместила объявление и вскоре на её просьбу откликнулась незнакомая женщина. В назначенное время квартиросъёмщица и арендодатель встретились», — рассказали в ведомстве.

Квартира сельчанке понравилась, и она передала «хозяйке» 8 тыс. рублей. Однако при заселении её встретил реальный хозяин жилья.

Правоохранители оперативно задержали 40-летнюю местную жительницу. Как выяснилось, она решила воспользоваться отсутствием своего знакомого, чтобы заработать денег.

У аферистки изъяли 4 тыс. рублей и вернули владелице, а оставшуюся половину она успела потратить. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы за «мошенничество с причинением значительного ущерба».

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