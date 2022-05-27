В Бийске два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП

Два автомобиля вылетели на тротуар после столкновения друг с другом в Бийске. Как сообщает «Инцидент Бийск», авария случилась 26 мая на пересечении улиц Иркутской и Складской.

Согласно снимкам, машины получили серьёзные повреждения, одна из них от удара отскочила в дорожный знак, а другая — упёрлась в забор. Происшествие привлекло множество очевидцев.

Фото: «Инцидент Бийск»

На месте аварии работала полиция, о пострадавших не сообщается.

Напомним, 26 мая в Барнауле 63-летний пешеход попал под колёса автомобиля. Инцидент произошёл в районе пересечения Павловского тракта и проспекта Строителей. Горожанина госпитализировали.