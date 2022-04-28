В новосибирском храме женщину затянуло в тестораскаточную машину

В новосибирском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы руку женщины затянуло в тестораскаточную машину. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», вечером 27 апреля на телефон оперативного дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы поступила заявка от бригады скорой помощи с просьбой помочь высвободить конечность пострадавшей.

По указанному адресу выехали спасатели, которые частично разобрали станок и извлекли кисть 58-летней женщины. Ей оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

Всего на то, чтобы добраться до места происшествия и помочь врачам, у спасателей ушло 45 минут.

Новости

Происшествия Жительницу Новосибирской области подозревают в убийстве двух новорожденных детей

Ранее сообщалось, что 27 апреля в Новосибирской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве двоих своих новорождённых детей. По данным следователей, 21 апреля 2022 года за постройками около жилого дома в селе Шагалово были найдены скелетированные, частично сохранившиеся останки двух младенцев.