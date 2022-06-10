В России выделят почти 1 миллиард рублей на приобретение государственной символики для школ. Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Комплекты получат 11 тысяч учебных заведений. Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках. В 2022 году государственную символику получат школы в 31 регионе России, к 2024 году — все общеобразовательные организации страны.

Напомним, что ранее президент поручил правительству рассмотреть вопрос об использовании государственной символики в школах и о финансировании таких расходов.