В России выделят почти 1 миллиард рублей на приобретение государственной символики для школ
К 2024 году — все общеобразовательные организации страны получат гербы, флаги и флагштоки
10 июня 2022, 23:02
В России выделят почти 1 миллиард рублей на приобретение государственной символики для школ. Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Комплекты получат 11 тысяч учебных заведений. Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках. В 2022 году государственную символику получат школы в 31 регионе России, к 2024 году — все общеобразовательные организации страны.
Напомним, что ранее президент поручил правительству рассмотреть вопрос об использовании государственной символики в школах и о финансировании таких расходов.
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