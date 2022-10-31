В Сибири чиновник переехал шестилетнего мальчика и скрылся

В городе Татарске Новосибирской области мужчина сбил шестилетнего мальчика, постоял возле него, а затем просто уехал, сообщает Mash Siberia.

По данным издания, ДТП совершил 67-летний Сергей Мамонтов. Он — директор Татарского ДРСУ, филиала по строительству, ремонту и содержанию дорог и сооружений «Новосибирскавтодор».

Кадр из видео / Mash Siberia

Мать пострадавшего рассказала, что инцидент случился, когда они возвращались домой и мальчик пошёл искать кошку, которая пряталась на улице.

«Он ещё потом поднялся и зашёл домой. Я подумала сперва, что он ударился, ну бывает такое — маленький. Ну а потом уже он говорит: «Я ударился об машину белую», — рассказала сибирячка.

Мальчику наложили швы на голову. В Татарском ДРСУ матери пообещали оплатить перелёт, врачей и любые лекарства ребёнку. Однако виновник с родителями так и не связался, но пришёл в участок, где в отношении него завели административное дело за оставление места ДТП. Мужчине также грозит уголовное дело по статье об оставлении в опасности.