Велосипедист ударил девушку с ребёнком из-за замечания в Барнауле

В Барнауле велосипедист ударил девушку с ребёнком из-за замечания о езде по тротуару. Как сообщает «Инцидент Барнаул», конфликт произошёл вечером 26 августа в районе пересечения улиц Сухэ-Батора и 50 лет СССР.

«Молодой человек ехал на велосипеде по пешеходной дорожке, не предусмотренной для проезда. В ответ на замечание в спокойном тоне начал оскорблять матом, а затем слез с велосипеда и ударил по лицу», — рассказала пострадавшая.

Сейчас девушка ищет свидетелей, поскольку инцидент мог попасть на видеорегистратор автомобиля — запись хотят передать в полицию для дальнейшего разбирательства.

«Также хочу обратиться к этому молодому человеку: если в тебе проснулась совесть, можем урегулировать этот вопрос мирно», — добавила она.