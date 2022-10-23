Водитель перевернулся на алтайской трассе и попал в больницу

Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Егорьевском районе Алтайского края, сообщает «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на ГИБДД города.

Авария случилась 22 октября около 18:10 в районе 31 километра трассы К-21. 63-летний мужчина ехал на ВАЗ-21120 от села Малая Шелкова в сторону села Ракиты, но по пути не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где авто перевернулось.

«В результате ДТП водитель госпитализирован в КГБУЗ ГБ №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом шейки бедра», — говорится в сообщении.