«Все дети в приюте». СМИ рассказали о семье погибшего младенца, которого мать с силой бросила на диван

17 июня в городе Барабинске Новосибирской области погиб полугодовалый младенец. 29-летняя мать не могла успокоить малыша и с силой бросила его на диван. Ребёнок в итоге погиб, а в отношении женщины завели уголовное дело.

Как сообщает «КП-Новосибирск», семья мальчика проживает в частном доме на окраине города. Кроме этого ребёнка, у супругов есть ещё четверо детей: все они в приюте.

«Они состояли на учёте как неблагополучная многодетная семья. Любили выпить, а вообще, насколько известно, у этой женщины все дети в приюте. Младшего самого, который погиб, тоже забирали в приют. Потом почему-то отдали», — рассказали изданию местные жители.

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В день гибели малыша его родители были дома. Оба, по словам их знакомых, были трезвые.

Мать пыталась укачать сына, но в один момент кинула его на диван.

«По всей видимости, малыш капризничал, она сама из-за этого долго не спала, вот и кинула его на диван», — сказали горожане.

Спустя время родители поняли, что ребёнок не дышит, и вызвали местного фельдшера, который и констатировал смерть. По словам жителей Барабинска, у мальчика были переломы и множественные ушибы.