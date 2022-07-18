Житель Алтайского края погиб в жесткой аварии в Республике Алтай

Смертельная авария, в которой погиб житель Алтайского края, произошла в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МВД.

Инцидент произошел в Майминском районе. 35-летняя женщина за рулем автомобиля «HONDA Odyssey» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «SKODA Fabia», которой управлял 61-летний уроженец Алтайского края. После удара «SKODA» врезалась в боковой ограничитель.

В результате столкновения водитель «SKODA Fabia» скончался на месте. Женщину, которая управляла автомобилем HONDA Odyssey", госпитализировали.

Отмечается, что дорожные условия на момент ДТП были в норме. Правоохранители проводят проверку.