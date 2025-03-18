Прокуратура начала проверку из-за отключений воды в барнаульском поселке Восточном

Ранее на отсутствие водоснабжения жаловались жители в соцсетях

18 марта 2025, 17:52, ИА Амител

Кран с водой / Фото: unsplash.com / Sasikan Ulevik

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку после сообщений о возможном нарушении прав жителей барнаульского поселка Восточного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Ранее в социальных сетях распространилось сообщение от лица жителей поселка, которые пожаловались на отсутствие воды. По их словам, от отключений страдают около восьми тысяч человек, которые на сутки и более остаются без водоснабжения.

"Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на сигнал общественности. По его поручению организована проверка исполнения федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – заявили в прокуратуре.

Напомним, что в Барнауле продолжают устранять повреждение водопровода по ул. Кулагина, 7, из-за которого вечером 17 марта без воды осталось более 700 зданий. По предварительным данным, полностью подачу воды возобновят уже в 20:30.