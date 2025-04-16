Прокурор закончила зачитывать в суде материалы дела по скандальному ФОКу в Барнауле

Теперь стороны защиты и обвинения перейдут к судебным прениям

16 апреля 2025, 14:20, ИА Амител

Манасян, Якунин и Куц на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Очередное судебное заседание по уголовному делу, связанному со строительством барнаульского ФОКа на улице Сиреневой, 42, состоялось 16 апреля. На нем представительница прокуратуры завершила зачитывать материалы дела. На следующем заседании, которое пройдет в мае, начнутся судебные прения – тогда свою версию событий изложат трое подозреваемых в мошенничестве: Евгений Якунин, Иван Куц и Артур Манасян.

Как идет суд?

На очередном заседании, которое продлилось около 40 минут, адвокат Артура Манасяна представил судье характеристики подозреваемого со школы и из Федерации бокса Алтайского края, с которой сотрудничает мужчина. Характеристики, зачитанные судьей, естественно, оказались положительными. Особенно подчеркивалась любовь Манасяна к занятиям спортом.

Далее гособвинитель приступила к изучении оставшихся четырех из 12 томов уголовного дела. На каждый из них представительница прокуратуры потратила около пяти минут. В частности, в документы вошли проектно-сметные документации ФОКа, договоры государственно-частного партнерства, заключенные с Министерством спорта Алтайского края, а также различные дополнительные соглашения с ведомствами, выписки, бумаги об оплате работ от компании "Иносиб", служебные письма и накладные на получение аванса. Отдельный том был посвящен копиям паспортных данных подозреваемых и другим персональным данным.

Теперь судебный процесс вступает в новую стадию. Следующее заседание пройдет 5 мая. На нем начнутся прения сторон и слово получит сторона защиты.

Что известно об уголовном деле, связанном с ФОКом?

Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Фирмы, которыми руководили бизнесмены, выполняли работы стоимостью 9,5 млн рублей по покрытию проездов и тротуаров, ведущих к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле.

По версии следствия, предприниматели закупили более дешевые материалы, поэтому асфальт рядом с ФОКом начал разрушаться. Из-за этого до сих пор не удалось достроить спортивный объект. Также по делу о строительстве ФОКа в июне 2024 года суд приговорил гендиректора компании "Иносиб" (генподрядчик по благоустройству объекта) Михаила Жданова к трем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 3,5 млн рублей с конфискацией 2 млн рублей за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Следствие считает, что в 2022–2023 годах Жданов просил у Якунина, Куца и Манасяна 3,5 млн рублей для пролонгации контракта на благоустройство ФОКа. Средства он хотел пустить на увеличение аванса и подписание акта приемки работ.

При этом Жданов настаивает на своей невиновности, его защита в кассации собирается доказать, что Якунин, Куц и Манасян оболгали генподрядчика, чтобы избежать ответственности за преступления.

Что касается ФОКа на Сиреневой, то его возводили в рамках концессионного соглашения. Объект считается проблемным. Уже несколько раз сдвигались сроки его сдачи. Стоить арена будет также в районе 200 миллионов рублей. Министр спорта Иван Нифонтов заявлял, что строительство комплекса должно завершиться к декабрю 2024 года. В итоге объект готов на 95%, но из-за расследования уголовного дела в отношении Куца, Якунина и Манасяна ФОК является вещественным доказательством. Из-за этого его не могут доделать. Предполагается, что в спортивной арене будет тренироваться баскетбольная команда "Барнаул".