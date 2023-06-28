Пропавшего в амурской тайге мальчика нашли живым

Ребенок около суток блуждал по труднодоступной местности

28 июня 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: amur.sledcom.ru

В Амурской области в труднодоступной местности найден 12-летний мальчик, пропавший накануне, сообщает региональный СК.

"Ребенок доставляется в медицинское учреждение для осмотра", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 12-летний мальчик около суток блуждал по тайге, его искали несколько десятков человек из различных ведомств. Ранее об этом подробно рассказал amic.ru.

Как отмечает Amur.life со ссылкой на поисково-спасательный отряд "Амур", ребенка нашли спасатели на вездеходе. Волонтерам об этом сообщил пилот частного самолета, который тоже принимал участие в поисках.