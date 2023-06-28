Толю Путилина пытаются найти при помощи собак, вертолетов и дронов

28 июня 2023, 11:15, ИА Амител

Толя Путилин / Фото: ПСО "Амур"

В тайге в Амурской области потерялся 10-летний мальчик. Новость взбудоражила не только Дальний Восток, но и всю страну. Толя Путилин был в лесу вместе с отцом, но отстал от него и заблудился. На его поиски бросили все силы: работают поисковики, спасатели, волонтеры и следователи. Но пока найти ребенка не удалось. Ночь он провел в лесу без еды и теплой одежды.

Все, что известно о пропаже Толи Путилина и том, как продвигаются его поиски, – в материале amic.ru.

UPD: 28 июня Толю Путилина нашли живым. Подробности о том, кто и как обнаружил мальчика - тоже в материале.

1 Что известно о пропаже 10-летнего Толи Путилина? Мальчик потерялся в тайге в Архаринском районе Амурской области. Как сообщили поисковые отряды региона, он исчез в районе реки Малый Урил. Пропавшим без вести Толя Путилин числится с 13:00 (по местному времени) 27 июня. Ночь он уже провел в тайге, но выйти на его след поисковикам пока не удалось. Известно, что в тайге мальчик был с семьей и дядей. Семья живет в Архаре, но в тайге у них есть зимовье, куда они приезжают на охоту. Для этого они приехали в тайгу и в этот раз. Как рассказала "КП-Благовещенск" руководитель поисково-спасательного отряда (ПСО) "Амур" Татьяна Шалашова, отец не в первый раз взял Толю с собой. По ее словам, ребенок отлично ориентируется на этом участке тайги. Тем не менее 27 июня он бесследно исчез.

2 Почему ребенок заблудился, хоть и был с отцом? Как пишет "КП-Благовещенск" , все случилось, когда мальчик шел с папой и дядей по тайге. В какой-то момент отец отвлекся: остановился, чтобы что-то зашить. В это время ребенок и пропал. Такую версию отец Толи Путилина рассказал поисковикам. Сначала взрослые пытались отыскать мальчика самостоятельно. Но когда поняли, что вокруг нет ни следа, обратились за помощью.

3 Как идут поиски пропавшего Толи Путилина? В поисках ребенка задействовано уже более 50 человек. Мальчика ищут родственники, полицейские, спасатели и добровольцы из четырех поисково-спасательных отрядов. В составе первой группы от МЧС было девять спасателей, два кинолога с собаками и четыре единицы техники. Но затем на поиски отправили еще одну группу: 24 человека и пять единиц техники. Утром 28 июня в МЧС сообщили, что искать Толю Путилина вылетел вертолет Ми-8 из Хабаровска. "Дополнительные силы спасателей с беспилотниками, квадроциклами и плавсредствами выехали на место поисков. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в зону поиска из Хабаровска", – сообщило ведомство в своем Telegram-канале. К поискам постоянно подключаются все новые люди и ведомства. Увеличивается и количество людей, действующих в составе ПСО. "Амур" сообщил, что планирует задействовать для поисков мальчика параплан. "Случилось очень страшное! Маленький мальчик один в тайге, льет сильнейший ливень, до места пропажи добраться можно только на вездеходе. Полиция и МЧС не останавливают поиск ни на минуту. Держись, малыш", – говорится в сообщении Telegram-канала ПСО "Амур". А руководитель отряда обратилась к амурским работодателям. Она попросила, чтобы руководители отпустили своих сотрудников, если те хотят принять участие в поисках. Сейчас важен каждый дополнительный человек. "У меня к вам огромная просьба, войти в наше положение и, если есть такая возможность, то отпустить ваших работников на помощь в поисках ребенка. Невозможно представить весь страх и ужас, который окружает человека, потерявшегося в лесу, а в нашем случае это еще совсем малыш и непроходимая тайга с огромным количеством диких зверей. Страх и ужас в глазах ребенка, слезы и отчаяние в глазах родителей", – сообщила Татьяна Шаламова. Она также отметила, что поиски могут продлиться не один день.

4 Почему найти пропавшего ребенка так трудно? В Амурской области идут сильнейшие ливни, что осложняет продвижение по тайге. Сейчас пройти вглубь почти невозможно, сообщила "КП-Благовещенск" Татьяна Шаламова. Поэтому поисковики вынуждены передвигаться на вездеходах. "Нет возможности туда попасть, сейчас люди передвигаются на вездеходах, чтобы добраться туда. Провианта у ребенка с собой нет, но мальчик хорошо ориентируется в тайге, знает, где зимовье. Отец и его брат поиски не прекращали, все время ищут", – цитирует издание руководителя ПСО "Амур".

5 Какие у пропавшего мальчика особые приметы и в чем он был одет? Рост мальчика 130-140 см. Был одет в красную куртку (как на фото), черные трико и черные сапоги, похожие на "дутыши".

6 Как на пропажу ребенка отреагировали правоохранительные органы? Следователи начали проверку по факту исчезновения 10-летнего Толи Путилина. Бурейский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области зарегистрировал материал доследственной проверки. К месту поисков отправились специалисты Следкома с криминалистической техникой и сотрудники полиции. Поиски Толи Путилина не прекращаются ни на минуту.