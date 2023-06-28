В тайге в Амурской области потерялся 10-летний мальчик. Новость взбудоражила не только Дальний Восток, но и всю страну. Толя Путилин был в лесу вместе с отцом, но отстал от него и заблудился. На его поиски бросили все силы: работают поисковики, спасатели, волонтеры и следователи. Но пока найти ребенка не удалось. Ночь он провел в лесу без еды и теплой одежды.
Все, что известно о пропаже Толи Путилина и том, как продвигаются его поиски, – в материале amic.ru.
Мальчик потерялся в тайге в Архаринском районе Амурской области. Как сообщили поисковые отряды региона, он исчез в районе реки Малый Урил. Пропавшим без вести Толя Путилин числится с 13:00 (по местному времени) 27 июня.
Ночь он уже провел в тайге, но выйти на его след поисковикам пока не удалось.
Известно, что в тайге мальчик был с семьей и дядей. Семья живет в Архаре, но в тайге у них есть зимовье, куда они приезжают на охоту. Для этого они приехали в тайгу и в этот раз. Как рассказала "КП-Благовещенск" руководитель поисково-спасательного отряда (ПСО) "Амур" Татьяна Шалашова, отец не в первый раз взял Толю с собой. По ее словам, ребенок отлично ориентируется на этом участке тайги. Тем не менее 27 июня он бесследно исчез.
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Почему ребенок заблудился, хоть и был с отцом?
Как пишет "КП-Благовещенск", все случилось, когда мальчик шел с папой и дядей по тайге. В какой-то момент отец отвлекся: остановился, чтобы что-то зашить. В это время ребенок и пропал. Такую версию отец Толи Путилина рассказал поисковикам. Сначала взрослые пытались отыскать мальчика самостоятельно. Но когда поняли, что вокруг нет ни следа, обратились за помощью.
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Как идут поиски пропавшего Толи Путилина?
В поисках ребенка задействовано уже более 50 человек. Мальчика ищут родственники, полицейские, спасатели и добровольцы из четырех поисково-спасательных отрядов.
В составе первой группы от МЧС было девять спасателей, два кинолога с собаками и четыре единицы техники. Но затем на поиски отправили еще одну группу: 24 человека и пять единиц техники.
Утром 28 июня в МЧС сообщили, что искать Толю Путилина вылетел вертолет Ми-8 из Хабаровска.
"Дополнительные силы спасателей с беспилотниками, квадроциклами и плавсредствами выехали на место поисков. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в зону поиска из Хабаровска", – сообщило ведомство в своем Telegram-канале. К поискам постоянно подключаются все новые люди и ведомства. Увеличивается и количество людей, действующих в составе ПСО.
"Амур" сообщил, что планирует задействовать для поисков мальчика параплан.
"Случилось очень страшное! Маленький мальчик один в тайге, льет сильнейший ливень, до места пропажи добраться можно только на вездеходе. Полиция и МЧС не останавливают поиск ни на минуту. Держись, малыш", – говорится в сообщении Telegram-канала ПСО "Амур".
А руководитель отряда обратилась к амурским работодателям. Она попросила, чтобы руководители отпустили своих сотрудников, если те хотят принять участие в поисках. Сейчас важен каждый дополнительный человек.
"У меня к вам огромная просьба, войти в наше положение и, если есть такая возможность, то отпустить ваших работников на помощь в поисках ребенка. Невозможно представить весь страх и ужас, который окружает человека, потерявшегося в лесу, а в нашем случае это еще совсем малыш и непроходимая тайга с огромным количеством диких зверей. Страх и ужас в глазах ребенка, слезы и отчаяние в глазах родителей", – сообщила Татьяна Шаламова.
Она также отметила, что поиски могут продлиться не один день.
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Почему найти пропавшего ребенка так трудно?
В Амурской области идут сильнейшие ливни, что осложняет продвижение по тайге. Сейчас пройти вглубь почти невозможно, сообщила "КП-Благовещенск" Татьяна Шаламова. Поэтому поисковики вынуждены передвигаться на вездеходах.
"Нет возможности туда попасть, сейчас люди передвигаются на вездеходах, чтобы добраться туда. Провианта у ребенка с собой нет, но мальчик хорошо ориентируется в тайге, знает, где зимовье. Отец и его брат поиски не прекращали, все время ищут", – цитирует издание руководителя ПСО "Амур".
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Какие у пропавшего мальчика особые приметы и в чем он был одет?
Рост мальчика 130-140 см. Был одет в красную куртку (как на фото), черные трико и черные сапоги, похожие на "дутыши".
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Как на пропажу ребенка отреагировали правоохранительные органы?
Следователи начали проверку по факту исчезновения 10-летнего Толи Путилина. Бурейский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области зарегистрировал материал доследственной проверки.
К месту поисков отправились специалисты Следкома с криминалистической техникой и сотрудники полиции.
Поиски Толи Путилина не прекращаются ни на минуту.
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Нашли ли десятилетнего Толю Путилина?
Да. 28 июня Мальчика обнаружили живым. Об этом Amur.life сообщила руководитель ПСО "Амур" Татьяна Шалашова.
"Толю нашли спасатели на вездеходе. Живой. Мне об этом сообщили пилот частного самолета, который был задействован в поиске. Пока никаких подробностей нет", – передает слова Татьяны издание.
11:37:11 28-06-2023
был в лесу вместе с отцом, но отстал от него и заблудился------ администрация и учителя виноваты окажутся?
12:33:01 28-06-2023
Отец остановился что-то зашить. Может запить или закусить?
13:53:40 28-06-2023
Гость (12:33:01 28-06-2023) Отец остановился что-то зашить. Может запить или закусить?... По себе судишь?
12:33:16 28-06-2023
Нашли уже, живой
09:32:26 29-06-2023
Если у пацана фамилия была бы Пушилин, а ФИО матери не Шеломова, то никто бы придал значения. Таких десятками терятся тем более летом, тем более в лесных и горных районах.