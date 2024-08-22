Пропавших исследователей из Санкт-Петербурга обнаружили в горах Алтая
Они живы и сами вышли на связь
22 августа 2024, 08:31, ИА Амител
В Республике Алтай нашлись девушка и мужчина из Петербурга, которые пропали во время сбора материала для исследования клещей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
По информации ведомства, с исследователями удалось связаться по телефону. Они находятся в урочище в Чемальском районе. По предварительным данным, жизни и здоровью туристов ничего не угрожает.
К месту, где находятся исследователи, выдвинулись сотрудники МЧС и МВД.
Девушка участвовала в научной конференции в Новосибирске, которая проходила с 6 по 9 августа. Вместе с научным руководителем они собирали материалы по теме «экспресс-тесты боррелиоза, переносимого клещами». С 17 августа исследователи перестали выходить на связь.
08:52:26 22-08-2024
Это туристы или исследователи учёные? Девушка и мужчина вдвоём в горах собирали клещей? И заблудились? Абракадабра какая то.
09:09:01 22-08-2024
гость (08:52:26 22-08-2024) Это туристы или исследователи учёные? Девушка и мужчина вдв... а где про туристов написано?
09:12:50 22-08-2024
Неистово исследовали, познавали, так сказать необходимость и возможность тестов!
09:26:05 22-08-2024
Что интересно, всех 4х пропавших отыскали лишь после того, когда они смогли связаться по телефону. А если разрядился бы? Почему до потерявшихся невозможно было дозвониться ранее, если у них при себе телефон? Похоже, при подготовке к путешествию важнее всего иметь аппарат, имеющий долгий заряд. Плюс какой-нибудь компактный пауэрбанк. Иначе никто не найдет.
09:42:10 22-08-2024
Гость (09:26:05 22-08-2024) Что интересно, всех 4х пропавших отыскали лишь после того, ... Какой бы ёмкости ни была батарея, для работы сотового телефона необходимо, чтобы телефон "видели" сразу 3 антенны сотового оператора, а в горах с этим туговато. Зонга покрытия сотовой связи вся в дырах...
10:50:46 22-08-2024
Гость (09:42:10 22-08-2024) Какой бы ёмкости ни была батарея, для работы сотового телефо... для работы сотового телефона достаточно связи с ОДНОЙ вышкой
с тремя - это для определения местоположения
09:49:56 22-08-2024
Гость (09:26:05 22-08-2024) Что интересно, всех 4х пропавших отыскали лишь после того, ... может быть секрет в том, что сотовая связь не везде работает? сейчас может лучше, раньше на с.Чемал связь и заканчивалась. +горы, на этом пригорке связь есть, на том нет, на следующем опять есть... Если планируете поход по урочищам и тп берите спутниковый телефон и регистрируйте маршрут в мчс.
12:19:38 22-08-2024
Гость (09:49:56 22-08-2024) может быть секрет в том, что сотовая связь не везде работает... Можно на телефон поставить программу, которая без интернета работает а только с GPS. И включить запись трека, когда идёшь в незнакомые места. Обратно по треку выходишь. Проверено.
12:39:30 22-08-2024
Гость (12:19:38 22-08-2024) Можно на телефон поставить программу, которая без интернета ... А что за программа?
13:45:07 22-08-2024
Гость (12:39:30 22-08-2024) А что за программа?... Например "Навител". Я этой пользуюсь. Не реклама.
13:59:42 22-08-2024
Гость (12:19:38 22-08-2024) Можно на телефон поставить программу, которая без интернета ... как прога зовется?
15:53:18 22-08-2024
Мусик (13:59:42 22-08-2024) как прога зовется?... Навител. Удобная. Даже в самолете у окна ловит спутники и видишь на карте где летим и с какой скоростью. Без интернета. Выручала не раз. Из леса выходил, потеряв ориентир как-то.
15:08:54 22-08-2024
Гость (12:19:38 22-08-2024) Можно на телефон поставить программу, которая без интернета ... Другое дело в том, что парочка в своей безалаберности наверняка забыла бы включить запись трека...
16:00:15 22-08-2024
Гость (15:08:54 22-08-2024) Другое дело в том, что парочка в своей безалаберности наверн... Исследовательнице 17 лет.
18:35:58 22-08-2024
Гость (09:26:05 22-08-2024) Что интересно, всех 4х пропавших отыскали лишь после того, ... вы с луны? там ДИЧЬ горы и нет связи!!!
10:09:18 22-08-2024
к черту клещей) прекрасно они время провели наедине)), часто мужики с бабами в горном теряются) и находятся))
12:32:34 22-08-2024
какие хорошие новости с потеряшками!
13:47:52 22-08-2024
Хорошо что хорошо кончается!