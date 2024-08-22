Пропавших исследователей из Санкт-Петербурга обнаружили в горах Алтая

Они живы и сами вышли на связь

22 августа 2024, 08:31, ИА Амител

Гора / Фото: pxhere.com/ru/photo/590

В Республике Алтай нашлись девушка и мужчина из Петербурга, которые пропали во время сбора материала для исследования клещей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

По информации ведомства, с исследователями удалось связаться по телефону. Они находятся в урочище в Чемальском районе. По предварительным данным, жизни и здоровью туристов ничего не угрожает.

К месту, где находятся исследователи, выдвинулись сотрудники МЧС и МВД.

Девушка участвовала в научной конференции в Новосибирске, которая проходила с 6 по 9 августа. Вместе с научным руководителем они собирали материалы по теме «экспресс-тесты боррелиоза, переносимого клещами». С 17 августа исследователи перестали выходить на связь.