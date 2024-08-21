Пропавших на горе Синюха молодых людей пока не смогли эвакуировать
Им отправили теплые вещи, воду и еду — утром к ним либо подойдет пешая группа, либо направится вертолет
21 августа 2024, 22:22, ИА Амител
Заблудившуюся на горе Синюхе пару не смогли эвакуировать сегодня. Как сообщает пресс-службы ГУ МЧС и ГУ МВД по Алтайскому краю, спасательная операция осложняется горно-лесистой местностью, а сотрудники МВД сбросили молодым людям продовольствие, воду и теплые вещи.
Разверную на месте оперативные силы прорабатывают варианты сокращения плеча эвакуации. С найденными поддерживают связь и обеспечивают всем необходимым. В квадрате обнаружения проводится дополнительная разведка — эксперты ищут подходы к месту нахождения пары.
По данным ГУ МЧС эвакуация на автотехнике любой проходимости невозможна из-за не проходимой местности. Группы туристов находятся в 6,5-8 часах пешей доступности. Это осложняет ночную эвакуацию - вокруг лес и скалы, что несет дополнительные риски для спасателей и волонтеров.
Сейчас ведомствами прорабатывается вопрос о привлечении вертолета, однако ночью из-за ограниченной видимости и переменного бокового ветра посадка в сложной горной местности практически не возможна. Планируется, что утром к найденным выйдет группа спасателей, чтобы проводить их в ближайший населенный пункт, или же их эвакуируют авиатранспортом.
22:59:09 21-08-2024
За чей счёт банкет?
23:09:32 21-08-2024
Нужно деньгами обязательно наказать этих горе туристов. В десятикратном размере взыскать стоимость их поиска и эвакуации. Арестовать их имущество и пустить с молотка. Пусть до гробовой доски рассчитываются за свои необдуманные поступки.
Задействованы и правоохранительные органы и МЧС и десятки людей. Полиции, МЧС и людям
думаете заняться больше нечем. Куча людей отвлечены от своих обязанностей и дел.
Фактически их поступок граничит с преступлением. Нужно строго наказывать материально за
это, чтобы другим неповадно было.
Здоровья таким туристам не пожелают.
07:42:12 22-08-2024
Гость (23:09:32 21-08-2024) Нужно деньгами обязательно наказать этих горе туристов. В де... Вам бы только шашкой махать. А какой конкретно необдуманный поступок вы имеете в виду? Вот бессовестные - посмели заблудиться? А давайте штрафами обложим тех , кто посмел в больницу попасть с инфарктом, например. Скорая , медсестры, врачи их здоровьем занимаются, как будто им всем заняться больше нечем
08:03:44 22-08-2024
Гость (23:09:32 21-08-2024) Нужно деньгами обязательно наказать этих горе туристов. В де...
Действительно, зачем нужна мчс как не для помощи людям, попавшим в беду? И полицию можно было отправить разгонять одиночные пикеты вместо всей этой фигни с помощью людям, находящихся в смертельной опасности.
08:42:39 22-08-2024
Гость (23:09:32 21-08-2024) Нужно деньгами обязательно наказать этих горе туристов. В де... А вдруг они бы сами вышли, а тут "нашли" за деньги. Все потом будут говорить, да не, мы не терялись, просто гуляли. Даже если кости станут торчать, да худеем просто вместе, решили.
13:18:29 22-08-2024
Гость (23:09:32 21-08-2024) Нужно деньгами обязательно наказать этих горе туристов. В де... А если бы Вы сами лично заблудились или ваши дети/родители, также бы рассуждали?
06:32:37 22-08-2024
Куда они ушли так далеко и зачем?
06:45:16 22-08-2024
Вот лошары малолетние. Не фиг лезть, куда не знаешь
07:28:20 22-08-2024
Парень хотел, чтобы девушка им восхищалась. Вот и получилось. Попугать надо, но они не преступники. Себя вспомните. Не такое творили.
07:32:32 22-08-2024
Хорошо что нашлись и живы, но затраченные на поиски средства взыскать нужно бы.
08:01:20 22-08-2024
Гость (07:32:32 22-08-2024) Хорошо что нашлись и живы, но затраченные на поиски средства...
Если вы или ваш ребёнок потеряетесь в лесу, то с вас тоже надо взыскать? Или всё-таки служба мчс как раз и создана для подобных ситуаций?
09:17:02 22-08-2024
Гость (08:01:20 22-08-2024) Если вы или ваш ребёнок потеряетесь в лесу, то с вас тож... Заблудиться в лесу - это одно, а тащиться в горы поздно вечером? Для какой цели?
09:42:07 22-08-2024
Гость (08:01:20 22-08-2024) Если вы или ваш ребёнок потеряетесь в лесу, то с вас тож... Вот эта служба создана точно не для спасения заблудившихся и рыбаков, которые сами лезут на лед, невзирая на все предупреждения. Масштаб другой. Так что хорошо что они конечно занимаются поиском, но...
09:14:16 22-08-2024
Нашлись и хорошо.
09:34:39 22-08-2024
в мэчэсэ столько денег бюджетных вкинуто, а они ни найти ни эвакуировать не могут. когда посадки будут как в МО?
09:37:00 22-08-2024
Интересно, почем сами не могли выйти? Есть же азы если потерялся, выйти к реке и идти вдоль нее вниз по течению, в конце концов придешь или к населенному пункту или к дороге. Встретил непроходимый участок - обойди. Район горы Синюха - это не неприступные скалы и ущелья. Это скорее предгорье с пологими холмами. Был там многократно. Медведя, действительно, можно встретить. А просто здоровым заблудиться так что несколько дней не выйти... совсем городские без азов горных передвижений?
10:05:47 22-08-2024
Гость (09:37:00 22-08-2024) Интересно, почем сами не могли выйти? Есть же азы если потер... Я тоже таких азов не знаю, про выйти к реке и идти вниз по течению. В школах собираются вводить НВП, а простым правилам по выживанию не учат. Даже учебника нет, как себя вести в той или иной ситуации. Современные люди абсолютно беспомощны при попадании в природные условия.
10:24:03 22-08-2024
Гость (09:37:00 22-08-2024) Интересно, почем сами не могли выйти? Есть же азы если потер... Ну ты-то прям Дерсу Узала алтайского разлива... Мастер спорта майор Чигачгук...
10:24:06 22-08-2024
Гость (09:37:00 22-08-2024) Интересно, почем сами не могли выйти? Есть же азы если потер...
какие пологие холмы? вы где-то не там были или не доехали. там довольно серьезные горы, местами скалы и непроходимый смешанный лес с кустарником, через который только медведь пробраться сможет
10:08:11 22-08-2024
Не понимаю, как можно заблудиться на Синюхе? Хорошо притоптанная тропа, по бокам деревья, заросли кустарника: специально захочешь свернуть и не сможешь. А вообще подниматься на гору надо с утра: 3 часа вверх, полтора вниз. На полпути классный родник бьёт из земли. Наверху живописные скалы, красивый вид на озеро. Всем рекомендую, только возьмите с собой что-нибудь пожрать и кофе. Иначе к концу пути будете грызть кору с деревьев от голода.