Пропавших на горе Синюха молодых людей пока не смогли эвакуировать

Им отправили теплые вещи, воду и еду — утром к ним либо подойдет пешая группа, либо направится вертолет

21 августа 2024, 22:22, ИА Амител

Двое молодых людей пропали в Алтайском крае / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Заблудившуюся на горе Синюхе пару не смогли эвакуировать сегодня. Как сообщает пресс-службы ГУ МЧС и ГУ МВД по Алтайскому краю, спасательная операция осложняется горно-лесистой местностью, а сотрудники МВД сбросили молодым людям продовольствие, воду и теплые вещи.

Разверную на месте оперативные силы прорабатывают варианты сокращения плеча эвакуации. С найденными поддерживают связь и обеспечивают всем необходимым. В квадрате обнаружения проводится дополнительная разведка — эксперты ищут подходы к месту нахождения пары.

По данным ГУ МЧС эвакуация на автотехнике любой проходимости невозможна из-за не проходимой местности. Группы туристов находятся в 6,5-8 часах пешей доступности. Это осложняет ночную эвакуацию - вокруг лес и скалы, что несет дополнительные риски для спасателей и волонтеров.

Сейчас ведомствами прорабатывается вопрос о привлечении вертолета, однако ночью из-за ограниченной видимости и переменного бокового ветра посадка в сложной горной местности практически не возможна. Планируется, что утром к найденным выйдет группа спасателей, чтобы проводить их в ближайший населенный пункт, или же их эвакуируют авиатранспортом.