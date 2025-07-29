Как на Алтае завершился Шукшинский кинофестиваль и какие фильмы победили?
Главную награду получила картина "Чистый лист"
29 июля 2025, 06:15, ИА Амител
26 июля в селе Сростки прошла церемония закрытия XXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля — главного культурного события года в Алтайском крае. По традиции на горе Пикет собрались десятки тысяч поклонников творчества Василия Шукшина, которые тепло приветствовали гостей фестиваля. Организатором мероприятия выступило правительство Алтайского края и министерство культуры региона. Как прошла церемония закрытия и какие фильмы получили награды — в материале amic.ru.
Готовимся к 100-летию
В субботу в Сростках проходило сразу несколько мероприятий. В частности, в четвертый раз в программу форума вошел Праздник пирога. В этом году на площадке представили больше 10 тысяч пирожков с разными начинками. Кульминацией стало торжественное появление пятиметрового пирога с повидлом. Кроме того, в Сростках прошли межрегиональные фестивали народного творчества "Правда Шукшина" и сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры". Событий было так много, что не каждый всероссийский фестиваль может сравниться с Шукшинскими днями на Алтае.
«Много фестивалей проходит в одной локации - просто съехались люди, поселились и все происходит в одном месте. У нас иначе. Это, конечно, очень сложно для организаторов, иногда и для гостей тоже непросто, потому что их поездка превращается в некоторое путешествие - Барнаул, Бийск, Алтайское, Павловск, Ребриха и так далее. Если представить себе это графически, то из Барнаула разветвляются ручейки, которые потом стекаются, срастаются в Сростках», - рассказала журналистам министр культуры края Елена Безрукова.
Впрочем, основные события разворачивались на горе Пикет. Там на сцене выступали артисты, гости кинофорума, а также члены жюри. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил всех, кто принимал участие в фестивале в 2025 году.
«Я вас искренне благодарю за интерес к творчеству нашего великого земляка, а также за желание прикоснуться к его наследию. Благодарю вас за те минуты и часы, которые проводите у нас на Алтае. Для жителей края общение с вами — удовольствие и огромные впечатления. Мы продолжим сохранять память о нашем выдающемся земляке, чтобы донести наследие Василия Макаровича для будущих поколений», - обратился к гостям Шукшинских дней на Алтае Виктор Томенко.
По словам губернатора, накануне церемония закрытия он встречался с премьер-министром правительства РФ Михаилом Мишустиным, который передал привет гостям и зрителям Шукшинского фестиваля. На уровне правительства страны уже началась подготовка к празднованию 100-летия Василия Шукшина в 2029 году.
"Шукшин воспевал в своем творчестве сельскую жизнь. Для Алтайского края это часть жизни остается наиболее важной. Алтай — одна из житниц страны, поэтому в 2026 году нам доверили проведение Всероссийского Дня поля. Заранее приглашаю всех на это мероприятие", - добавил Виктор Томенко.
"Тут такой свежий воздух"
Одним из главных гостей фестиваля в этом году стал актер театра и кино Амаду Мамадаков, прославившийся много лет назад после сериала "Солдаты". На нынешний фестиваль заслуженный артист республики Алтай приехал со своей новой картиной "Шаман" - атмосферным фильмом ужасов, снятом в пейзажах Хакасии. Амаду с охотой раздавал автографы и делал совместные фотографии с зрителями на горе Пикет. По словам Мамадакова, Василий Шукшин — важная часть российской культуры и он с детства воспитывался на фильмах и книгах своего земляка.
«Я хоть из республики Алтай, но в паспорте у меня место рождения указано еще, как СССР и Алтайский край. Поэтому, выйдя из самолета в Барнауле, я сразу почувствовал, что приехал к себе домой. Тут такой свежий воздух», - рассказал журналистам Амаду Мамадаков.
По словам артиста, еще в театральном вузе он играл персонажей из произведений Василия Шукшина. Самая запоминающаяся работа — в спектакле "Степка".
"Никто так не показывал Алтай таким красивым, как Василий Макарович", - добавил актер.
Также перед зрителями на горе Пикет известный поэт, критик и лауреат литературных премий Александр Вергелис. Он уверен, что поклонники творчества нашего земляка будут собираться на горе Пикет в Сростках через 10, 50 и даже 100 лет.
"Переполняют меня противоречивые, смешанные чувства, потому что заканчивается замечательный многодневный праздник- "Шукшинские дни на Алтае". Я испытываю легкую грусть, но одновременно меня переполняют очень светлые чувства: я увидел малую родину Шукшина, его вещи, черновики, его дом, увидел, как бережно здесь хранят память о нем", - уверен Александр Вергелис.
Какие фильмы наградили?
Еще одним важным моментом фестиваля стало награждение победителей XXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Жюри объявило победителей в четырех конкурсных программах. В основном конкурсе главную награду присудили работе начинающей кинематографистке Полине Кондратьевой "Чистый лист". Главный приз фестиваля — копию знаменитой Колыванской вазы — режиссеру вручил лично губернатор Виктор Томенко.
Приз "За лучшее исполнение мужской роли" достался актеру Александру Адабашьяну за работы в ленте "Двое в одной жизни, не считая собаки". За роль в этой же картине отметили и Светлану Крючкову. Она получила приз, как "За лучшее исполнение женской роли". Специальный приз Губернатора Алтайского края получил фильм "Подростки. Первая любовь".
В конкурсе документальных фильмов в этом году жюри не стало объявлять победителя. В конкурсной программе короткометражного игрового кино Гран-при завоевал фильм "Леночка 1943" режиссера Дмитрия Евдокимова.
В конкурсе анимационного кино победу присудили фильму "Дождь-подросток" Марии Савенковой.
«Я очень рад и горд тому факту, что анимационное кино в Алтайском крае все больше и больше развивается. В прошлом году анимация была вне конкурса, теперь впервые принято решение о том, что мультфильмы наравне с игровым, документальным кино точно так же участвуют в конкурсной программе. И это огромная, огромная помощь, отличное подспорье для всех аниматоров», - рассказал во время церемонии закрытия фестиваля председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов, вручая награду.
Всего в рамках Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" прошло больше 100 мероприятий на площадках 12 муниципальных образования края: кинопоказы и творческие встречи, мастер-классы и выставки мастеров, литературные чтения и театральные постановки. Впервые в рамках фестиваля состоялась молодежная программа - кинопарк "Шукшин молодой" с показами всех программ фестиваля и спецпрограммы "Снято на Алтае", а также образовательный проект "Фабрика кино".
Организаторами Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" выступают правительство Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края, Молодежный центр кинематографистов Алтая, а также Министерство культуры Российской Федерации и Союз кинематографистов России.
07:26:37 29-07-2025
- "Много фестивалей проходит в одной локации - просто съехались люди, поселились"----------------- Все проходит и растворяется во времени. - "Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после." Екклесиаст.
09:10:45 29-07-2025
Гость (07:26:37 29-07-2025) - "Много фестивалей проходит в одной локации - просто съехал... можно в облаке создать простой текстовый файлик - и в него записывать, кто что когда за что и почему.
а потом чик - и припомнить вовремя.
09:17:06 29-07-2025
Шукшин воспевал в своем творчестве сельскую жизнь, а что же показывали нам на конкурсе???
В чем интересно разница - XII фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» (Калининград) и Шукшинского на Алтае?
Где же наша Маша Шукшина? Хоть кто ни будь с фамилией Шукшин?
Картины Го, Режисеры, сценаристы Го, Распиаренные артистишки Го,
Испохабили только память родного земляка своим фестивалем.
12:56:23 29-07-2025
Соглашусь с Вами ,был участником многих фестивалей в Сростках ,многие годы не бываю и не жалею ,превратили фестиваль в балаган ,какие матерые писатели ,актеры бывали на горе Пикет ,дух захватывало от увиденного и общения с легендами кино и творчества ,а народу было как говорят негде яблоку упасть ,сделайте анализ ,где вы повернули не в ту сторону ,почему не стали земляки посещать это мероприятие ,почему фестиваль потерял интерес .Десяток лет назад друг и соратник Шукшина А Д . Заболоцкий ныне здравствующий в беседе сказал , с таким подходом фестиваль не имеет будущего ,у вы все сбывается .