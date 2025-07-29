Как на Алтае завершился Шукшинский кинофестиваль и какие фильмы победили?

Главную награду получила картина "Чистый лист"

29 июля 2025, 06:15, ИА Амител

Закрытие Шукшинского кинофестиваля в Сростках / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

26 июля в селе Сростки прошла церемония закрытия XXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля — главного культурного события года в Алтайском крае. По традиции на горе Пикет собрались десятки тысяч поклонников творчества Василия Шукшина, которые тепло приветствовали гостей фестиваля. Организатором мероприятия выступило правительство Алтайского края и министерство культуры региона. Как прошла церемония закрытия и какие фильмы получили награды — в материале amic.ru.

Готовимся к 100-летию

В субботу в Сростках проходило сразу несколько мероприятий. В частности, в четвертый раз в программу форума вошел Праздник пирога. В этом году на площадке представили больше 10 тысяч пирожков с разными начинками. Кульминацией стало торжественное появление пятиметрового пирога с повидлом. Кроме того, в Сростках прошли межрегиональные фестивали народного творчества "Правда Шукшина" и сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры". Событий было так много, что не каждый всероссийский фестиваль может сравниться с Шукшинскими днями на Алтае.

«Много фестивалей проходит в одной локации - просто съехались люди, поселились и все происходит в одном месте. У нас иначе. Это, конечно, очень сложно для организаторов, иногда и для гостей тоже непросто, потому что их поездка превращается в некоторое путешествие - Барнаул, Бийск, Алтайское, Павловск, Ребриха и так далее. Если представить себе это графически, то из Барнаула разветвляются ручейки, которые потом стекаются, срастаются в Сростках», - рассказала журналистам министр культуры края Елена Безрукова.

Впрочем, основные события разворачивались на горе Пикет. Там на сцене выступали артисты, гости кинофорума, а также члены жюри. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил всех, кто принимал участие в фестивале в 2025 году.

«Я вас искренне благодарю за интерес к творчеству нашего великого земляка, а также за желание прикоснуться к его наследию. Благодарю вас за те минуты и часы, которые проводите у нас на Алтае. Для жителей края общение с вами — удовольствие и огромные впечатления. Мы продолжим сохранять память о нашем выдающемся земляке, чтобы донести наследие Василия Макаровича для будущих поколений», - обратился к гостям Шукшинских дней на Алтае Виктор Томенко.

По словам губернатора, накануне церемония закрытия он встречался с премьер-министром правительства РФ Михаилом Мишустиным, который передал привет гостям и зрителям Шукшинского фестиваля. На уровне правительства страны уже началась подготовка к празднованию 100-летия Василия Шукшина в 2029 году.

"Шукшин воспевал в своем творчестве сельскую жизнь. Для Алтайского края это часть жизни остается наиболее важной. Алтай — одна из житниц страны, поэтому в 2026 году нам доверили проведение Всероссийского Дня поля. Заранее приглашаю всех на это мероприятие", - добавил Виктор Томенко.

"Тут такой свежий воздух"

Одним из главных гостей фестиваля в этом году стал актер театра и кино Амаду Мамадаков, прославившийся много лет назад после сериала "Солдаты". На нынешний фестиваль заслуженный артист республики Алтай приехал со своей новой картиной "Шаман" - атмосферным фильмом ужасов, снятом в пейзажах Хакасии. Амаду с охотой раздавал автографы и делал совместные фотографии с зрителями на горе Пикет. По словам Мамадакова, Василий Шукшин — важная часть российской культуры и он с детства воспитывался на фильмах и книгах своего земляка.

«Я хоть из республики Алтай, но в паспорте у меня место рождения указано еще, как СССР и Алтайский край. Поэтому, выйдя из самолета в Барнауле, я сразу почувствовал, что приехал к себе домой. Тут такой свежий воздух», - рассказал журналистам Амаду Мамадаков.

По словам артиста, еще в театральном вузе он играл персонажей из произведений Василия Шукшина. Самая запоминающаяся работа — в спектакле "Степка".

"Никто так не показывал Алтай таким красивым, как Василий Макарович", - добавил актер.

Также перед зрителями на горе Пикет известный поэт, критик и лауреат литературных премий Александр Вергелис. Он уверен, что поклонники творчества нашего земляка будут собираться на горе Пикет в Сростках через 10, 50 и даже 100 лет.

"Переполняют меня противоречивые, смешанные чувства, потому что заканчивается замечательный многодневный праздник- "Шукшинские дни на Алтае". Я испытываю легкую грусть, но одновременно меня переполняют очень светлые чувства: я увидел малую родину Шукшина, его вещи, черновики, его дом, увидел, как бережно здесь хранят память о нем", - уверен Александр Вергелис.

Какие фильмы наградили?

Еще одним важным моментом фестиваля стало награждение победителей XXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Жюри объявило победителей в четырех конкурсных программах. В основном конкурсе главную награду присудили работе начинающей кинематографистке Полине Кондратьевой "Чистый лист". Главный приз фестиваля — копию знаменитой Колыванской вазы — режиссеру вручил лично губернатор Виктор Томенко.

Приз "За лучшее исполнение мужской роли" достался актеру Александру Адабашьяну за работы в ленте "Двое в одной жизни, не считая собаки". За роль в этой же картине отметили и Светлану Крючкову. Она получила приз, как "За лучшее исполнение женской роли". Специальный приз Губернатора Алтайского края получил фильм "Подростки. Первая любовь".

В конкурсе документальных фильмов в этом году жюри не стало объявлять победителя. В конкурсной программе короткометражного игрового кино Гран-при завоевал фильм "Леночка 1943" режиссера Дмитрия Евдокимова.

В конкурсе анимационного кино победу присудили фильму "Дождь-подросток" Марии Савенковой.

«Я очень рад и горд тому факту, что анимационное кино в Алтайском крае все больше и больше развивается. В прошлом году анимация была вне конкурса, теперь впервые принято решение о том, что мультфильмы наравне с игровым, документальным кино точно так же участвуют в конкурсной программе. И это огромная, огромная помощь, отличное подспорье для всех аниматоров», - рассказал во время церемонии закрытия фестиваля председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов, вручая награду.

Всего в рамках Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" прошло больше 100 мероприятий на площадках 12 муниципальных образования края: кинопоказы и творческие встречи, мастер-классы и выставки мастеров, литературные чтения и театральные постановки. Впервые в рамках фестиваля состоялась молодежная программа - кинопарк "Шукшин молодой" с показами всех программ фестиваля и спецпрограммы "Снято на Алтае", а также образовательный проект "Фабрика кино".

Организаторами Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" выступают правительство Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края, Молодежный центр кинематографистов Алтая, а также Министерство культуры Российской Федерации и Союз кинематографистов России.