Современные схемы лечения позволяют контролировать симптомы, замедлять прогрессирование болезни и снижать риск обострений

23 июля 2026, 19:50, ИА Амител

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Министерство здравоохранения РФ разработало проект по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), который планируется реализовать до 2030 года. Для выполнения программы потребуется более 60 миллиардов рублей, из которых около 58,3 миллиарда будут направлены на закупку медикаментов, ранее недоступных для пациентов, пишет Life.ru.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев в интервью отметил, что, помимо медикаментозной терапии, важно использовать методы реабилитации. По его мнению, санаторно-курортное лечение, особенно в Крыму, может быть эффективным дополнением.

«Крым летом, именно туда, как санаторно-курортное лечение. Желательно морем дышать, именно крымским морем. Особенно на мысе Фиолент очень полезно пребывать. Даже не у самого моря, а на мысе достаточно находиться. Там высокий берег, порядка 300 ступеней у храма Александра Невского. Это очень благотворно для легочных больных», — отметил он.

Пурясев подчеркнул, что для достижения положительного эффекта пациенты должны проводить время в благоприятных климатических условиях не менее месяца ежегодно.

«ХОБЛ часто развивается из-за неправильного лечения острых респираторных инфекций. Недолеченные воспаления дыхательных путей, такие как пневмония или бронхит, могут перейти в хроническую форму. Дополнительными факторами риска являются курение и работа в загрязненных условиях, например, на шахтах или металлургических предприятиях», — подчеркнул он.

Для раннего выявления ХОБЛ важно обращать внимание на первые симптомы. К ним относятся утренний хронический кашель, усиливающийся со временем, одышка, которая появляется даже при небольших нагрузках, частые респираторные инфекции и свистящие хрипы при дыхании, заключил Пурясев.