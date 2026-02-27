Курильщикам старше 40 лет нужна спирометрия

27 февраля 2026, 17:42, ИА Амител

Курильщик, кашель / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Утренний кашель для многих курильщиков — обычное дело, которое они считают неотъемлемой частью жизни. Но за этим привычным симптомом может скрываться серьезная угроза — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Это одна из самых опасных патологий дыхательной системы, сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии РНИМУ Заурбек Айсанов в интервью "Газете.ru".

«Кашель курильщика — это не норма, а патология. Это сигнал организма, указывающий на развитие ХОБЛ», — подчеркнул врач.

Табачный дым содержит более семи тысяч химических веществ, около 70 из которых — канцерогены. Они вызывают хроническое воспаление бронхов и повреждают альвеолы — структуры легких, где происходит газообмен.

На ранних стадиях развивается хронический бронхит. Слизистая бронхов воспаляется, железы вырабатывают избыточную мокроту, а реснички, очищающие дыхательные пути, повреждаются табаком. Это вызывает регулярный утренний кашель.

Со временем может развиться эмфизема: стенки альвеол разрушаются, легкие теряют эластичность, и человеку трудно выдыхать. На стадии ХОБЛ сужение дыхательных путей становится необратимым, появляется одышка даже при небольших нагрузках.

«Самое коварное в ХОБЛ — ее постепенное развитие», — отметил Айсанов. — Болезнь прогрессирует годами, человек адаптируется к ухудшению состояния, становится менее активным и не обращается за помощью».

ХОБЛ развивается у половины курильщиков, чей стаж более 20 лет. В среднем пациенты теряют 10–12 лет жизни из-за этой болезни. ХОБЛ — третья причина смертности в мире, ежегодно от нее умирает около 3,5 миллиона человек.

Тревожные симптомы ХОБЛ: регулярный утренний кашель с мокротой, изменение его характера, одышка при нагрузках, свистящее дыхание и частые бронхиты после ОРВИ.

«Если вам больше 40 лет, вы курите или бросили и замечаете хотя бы один из этих симптомов, пройдите спирометрию. Это простой и безболезненный метод ранней диагностики», — посоветовал Айсанов.

В заключение беседы врач сказал, что отказ от курения — главный способ предотвратить развитие ХОБЛ и замедлить ее прогресс.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить штрафы за курение вейпов на работе.