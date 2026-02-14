Пустой вагон сошел с рельсов в Алтайском крае

Транспортная прокуратура инициировала проверку

14 февраля 2026, 14:22, ИА Амител

Сход вагона / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Рубцовская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с инцидентом на железнодорожных путях в Шипуновском районе Алтайского края, говорится в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, накануне на железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции Шипуново Западно‑Сибирской железной дороги, во время маневровых работ произошел сход с рельсов порожнего вагона. При этом опрокидывания не случилось.

В результате происшествия задержек в движении подвижного состава по станции не возникло. В настоящий момент специалисты устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.

Рубцовская транспортная прокуратура проверяет, насколько соблюдались требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Барнауле временно изменили схемы движения трамваев № 7 и 9 из-за схода вагона.