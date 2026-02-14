Пустой вагон сошел с рельсов в Алтайском крае
Транспортная прокуратура инициировала проверку
14 февраля 2026, 14:22, ИА Амител
Рубцовская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с инцидентом на железнодорожных путях в Шипуновском районе Алтайского края, говорится в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, накануне на железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции Шипуново Западно‑Сибирской железной дороги, во время маневровых работ произошел сход с рельсов порожнего вагона. При этом опрокидывания не случилось.
В результате происшествия задержек в движении подвижного состава по станции не возникло. В настоящий момент специалисты устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.
Рубцовская транспортная прокуратура проверяет, насколько соблюдались требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Барнауле временно изменили схемы движения трамваев № 7 и 9 из-за схода вагона.
