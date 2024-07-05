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Победу лейбористов на выборах в Великобритании назвали исторической

Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера

05 июля 2024, 16:04, ИА Амител

Британский флаг / Фото: unsplash.com
Британский флаг / Фото: unsplash.com

Победа партии лейбористов на выборах в парламент Великобритании стала исторической. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Он поздравил главу фракции Кира Стармера с победой. По его словам, ЕС и Великобритания являются важнейшими партнерами и сотрудничают во многих сферах, которые необходимы для населения сообщества и островного государства.

"С нетерпением жду совместной работы с Вами и вашим новым правительством в этом новом для Великобритании электоральном цикле", – написал Мишель.

Напомним, что на выборах в парламент Великобритании, которые прошли 4 июля, Лейбористская партия одержала уверенную победу. Лидер партии Стармер станет новым премьер-министром страны и сформирует новый состав правительства.

Политика выборы

Комментарии 7

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Гость

16:14:33 05-07-2024

А Риши сушит весла.Почти два года грёб.

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Гость

16:40:12 05-07-2024

В островном государстве царит демократия.Карл||| не даст соврать.Ты за честные выборы,Карл?!

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Гость

16:53:10 05-07-2024

Вспомнилась реплика произнесенная за обеденным столиком в заводской советской столовой."Да ладно...говорить.Мы не в английском парламенте" ).

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Гость

17:45:54 05-07-2024

Левоцентристская партия, почти социалисты. Хотя социалисты на Западе сейчас странные, за свободу однополой любви выступают. Это не Маркс

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Гость

20:01:18 05-07-2024

Гость (17:45:54 05-07-2024) Левоцентристская партия, почти социалисты. Хотя социалисты н... Это не Энгельс и даже не Ленин. Головы замутили пустой информацией,вроде бы как все забыли об эксплуатации человека человеком. Кожанку они, видите ли, до сих пор боятся. Историческая память есть у этих наперстников разврата.

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Гость

20:05:29 05-07-2024

Гость (17:45:54 05-07-2024) Левоцентристская партия, почти социалисты. Хотя социалисты н... И что Маркс, который постоянно изменял жене?

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Гость

06:16:07 06-07-2024

Гость (20:05:29 05-07-2024) И что Маркс, который постоянно изменял жене? ...
А еще он курил.Причем сигары.Вот это,товарищи,допускать нельзя.Мы в любом кадре нашего кинематографа ставим эту часть на режим размытия.

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