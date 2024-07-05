Победу лейбористов на выборах в Великобритании назвали исторической
Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера
05 июля 2024, 16:04, ИА Амител
Победа партии лейбористов на выборах в парламент Великобритании стала исторической. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
Он поздравил главу фракции Кира Стармера с победой. По его словам, ЕС и Великобритания являются важнейшими партнерами и сотрудничают во многих сферах, которые необходимы для населения сообщества и островного государства.
"С нетерпением жду совместной работы с Вами и вашим новым правительством в этом новом для Великобритании электоральном цикле", – написал Мишель.
Напомним, что на выборах в парламент Великобритании, которые прошли 4 июля, Лейбористская партия одержала уверенную победу. Лидер партии Стармер станет новым премьер-министром страны и сформирует новый состав правительства.
16:14:33 05-07-2024
А Риши сушит весла.Почти два года грёб.
16:40:12 05-07-2024
В островном государстве царит демократия.Карл||| не даст соврать.Ты за честные выборы,Карл?!
16:53:10 05-07-2024
Вспомнилась реплика произнесенная за обеденным столиком в заводской советской столовой."Да ладно...говорить.Мы не в английском парламенте" ).
17:45:54 05-07-2024
Левоцентристская партия, почти социалисты. Хотя социалисты на Западе сейчас странные, за свободу однополой любви выступают. Это не Маркс
20:01:18 05-07-2024
Гость (17:45:54 05-07-2024) Левоцентристская партия, почти социалисты. Хотя социалисты н... Это не Энгельс и даже не Ленин. Головы замутили пустой информацией,вроде бы как все забыли об эксплуатации человека человеком. Кожанку они, видите ли, до сих пор боятся. Историческая память есть у этих наперстников разврата.
20:05:29 05-07-2024
Гость (17:45:54 05-07-2024) Левоцентристская партия, почти социалисты. Хотя социалисты н... И что Маркс, который постоянно изменял жене?
06:16:07 06-07-2024
Гость (20:05:29 05-07-2024) И что Маркс, который постоянно изменял жене? ...
А еще он курил.Причем сигары.Вот это,товарищи,допускать нельзя.Мы в любом кадре нашего кинематографа ставим эту часть на режим размытия.