Победу лейбористов на выборах в Великобритании назвали исторической

Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов Стармера

05 июля 2024, 16:04, ИА Амител

Британский флаг / Фото: unsplash.com

Победа партии лейбористов на выборах в парламент Великобритании стала исторической. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Он поздравил главу фракции Кира Стармера с победой. По его словам, ЕС и Великобритания являются важнейшими партнерами и сотрудничают во многих сферах, которые необходимы для населения сообщества и островного государства.

"С нетерпением жду совместной работы с Вами и вашим новым правительством в этом новом для Великобритании электоральном цикле", – написал Мишель.

Напомним, что на выборах в парламент Великобритании, которые прошли 4 июля, Лейбористская партия одержала уверенную победу. Лидер партии Стармер станет новым премьер-министром страны и сформирует новый состав правительства.